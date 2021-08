Část tlumočníků stále čeká na pomoc poblíž kábulského letiště

Spolek Vlčí máky, který se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, je v kontaktu se sedmi bývalými tlumočníky. Na českou pomoc čekají poblíž kábulského letiště, odkud odlétají evakuační lety, společně s manželkami a dětmi. Celkem jich je 25, řekla ČTK předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Spolek jejich aktuální i záložní kontakty předal představitelům české armády. Později Pašková dostala zprávu, že se někomu ze skupiny podařilo na letiště dostat.

Do pomoci tlumočníkům se zapojili i jejich čeští spolubojovníci, kteří se snaží podle informací Paškové pomoci další skupině. I o nich by měl být český generální štáb informován. Další z tlumočníků, který pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí, se dočkal pomoci již v pondělí, když se mu podařilo dostat do jiného evakuačního letu a v současné době by měl být na Ukrajině a měl by být posléze převezen do Česka.

Podle dřívějších informací se česká pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků. Další se na seznam podařilo později doplnit. České úřady kvůli bezpečnosti nechtějí bližší informace do ukončení evakuace sdělovat.