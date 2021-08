Spolek Vlčí máky: V Kábulu zůstává pět tlumočníků s rodinami

V Kábulu čeká na pomoc ještě pět tlumočníků se svými rodinami včetně malých dětí. ČTK to sdělila předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Spolek se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, která z Kábulu zajistila dva evakuační lety s více než 130 lidmi. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) Deníku N řekl, že někteří tlumočníci nebyli kontaktováni kvůli informacím, podle kterých byli v kontaktu s Tálibánem.

Podle dřívějších informací se česká pomoc měla týkat asi dvou desítek tlumočníků. Další se na seznam podařilo později doplnit. Pašková sdělila, že spolek ráno obnovil kontakt se sedmi tlumočníky, s dalšími dvěma pak zprostředkovaně. "Přes noc se ukrývali s rodinami v blízkosti letiště. Od dopoledních hodin čekali u jedné z letištních bran, kde si zřídil checkpoint Tálibán a pouštěl jen osoby, které si vyzvedli vojáci," uvedla. Po několika hodinách byli čtyři tlumočníci vyzvednuti. Na místě zůstává pět rodin včetně osmi dětí ve věku od devíti měsíců do 11 let. "Dvě děti při čekání zkolabovaly, a proto je rodiče odnesli do nemocnice. Zůstáváme se všemi v kontaktu," dodala. Zároveň poděkovala české armádě za dnešní evakuaci. Vyjádřila víru, že se podaří uskutečnit ještě třetí let.

Repatriace se podle Metnara připravovaly rok. Během té doby se podle něj někteří přestěhovali, někteří z oslovených neměli o pomoc zájem. Dodal, že po červencovém schválení programu se počítalo s repatriacemi do konce září, protože tajné služby předpokládaly pád Kábulu až za tři měsíce.