Někteří tlumočníci české armády jsou stále v Kábulu, dva odvezla letadla USA

Dvě afghánské rodiny s vazbami na ČR, které čekaly na kábulském letišti, se dostaly do letadla USA. Opustit Afghánistán se podařilo i afghánskému tlumočníkovi s rodinou, který se nevešel do českého evakuačního speciálu a zůstal na letištní ploše. ČTK to dnes řekla předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Před letištěm podle ní stále zůstává několik spolupracovníků Česka. Spolek proto žádá o vyslání čtvrtého evakuačního letu. České úřady s tím zatím podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nepočítají. K případnému transportu dalších lidí by bylo možné využít pomoc spojenců, dodal.

Jiní čeští spolupracovníci ale stále zůstávají před bránou letiště. Ve středu večer spolek informoval o rodině tlumočníka, která se s ročním a dvouletým dítětem rozhodla strávit noc před letištěm. Další dva tlumočníci se s rodinami s malými dětmi schovali v blízkosti letiště. "Tálibán nově postavil kolem letiště druhou řadu checkpointů, takže se nelze dostat až k bráně, aniž by konkrétní osoby vyzvedli vojáci," uvedl spolek v noci na facebooku. "Vzhledem k tomu, že se stále dozvídáme o dalších a dalších osobách, které nebyly dosud evakuovány, voláme po uskutečnění čtvrtého letu," uvedl spolek.