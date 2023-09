Cebia: Podíl aut se stočeným tachometrem vzrostl na 35 procent

Podíl ojetých aut se stočeným tachometrem na českých silnicích vzrostl od roku 2021 o dva procentní body na 35 procent. Důvodem je rostoucí cena ojetin. Přibližně 19 procent aut bylo podvodně omlazeno a šest procent mělo za sebou totální havárii. Vyplývá to z informací společnosti Cebia, které představila na tiskové konferenci. Loni se v tuzemsku prodalo 661.000 ojetých vozů, z toho 55 procent mělo původ v zahraničí. Průměrná cena ojetin se za posledních pět let do letošního prvního pololetí zvýšila o 94.000 na 296.000 Kč. Vozy se změněným počítadlem ujetých kilometrů jsou stočené v průměru o 98.000 km. Maximální stočení Cebia zaznamenala u jedné Škody Fabia, a to o 760.000 km. Naopak minimální stočení bylo o 1000 km u vozu v operativním leasingu. Průměrná prodejní cena vozu se stočeným tachometrem byla 345.000 Kč.