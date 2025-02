Centrum pro oběti sexuálního násilí PORT za první rok vyhledalo 1037 žen a mužů

Centrum pro oběti sexuálního násilí PORT v Praze poskytlo za první rok svého fungování pomoc a podporu více než tisícovce klientek a klientů. Podíl mužů postupně roste, tvoří asi desetinu příchozích. Zhruba pět procent žen se rozhodlo obrátit na policii a podat trestní oznámení. Výsledky dnes na tiskové konferenci představila šéfka provozující organizace proFem Jitka Poláková. Specializované středisko zahájilo provoz loni 24. ledna jako první v republice. Nabízí krizovou pomoc, poradenství, vyšetření ve své ambulanci i uchování vzorků, terapie, výslechovou místnost, spojení s policií na dálku přes video, zajištění advokátů i ubytování v případě nouze.

Zkušenost se sexuálním obtěžováním a nějakým sexuálním násilím má v Česku 54 procent žen. Ukázal to nedávný průzkum mezi 5000 ženami. "Jsou to tvrdá data, která vypovídají o nutnosti věnovat problematice pozornost a rozvíjet služby tam, kde chybí," řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Podle ní by centra měla být dostupná v každém regionu. Zmocněnkyně dodala, že se služby na pomoc obětem hradí z velké části z evropských peněz či z norských fondů, nutné je zajistit udržitelné a stabilní financování ze státního rozpočtu.