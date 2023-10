Cenu za šíření dobrého jména ČR v zahraničí obdrželo osm osobností a organizace

Cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí obdrželo osm osobností a jedna organizace. Ocenění jim v Černínském paláci předal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Jednou z oceněných byla spisovatelka Eva Erbenová, která minulý týden přiletěla do Česka z Izraele jedním z repatriačních letů vypravených vládou po teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás. Lipavský řekl, že se laureátům a laureátkám daří šířit dobré jméno Česka například v kultuře, vědě, krajanských či humanitárních aktivitách. Erbenová je podle ministerstva jedním z nejaktivnějších lidí, kteří přežili holokaust a jsou ochotni sdílet svůj osud, například v autobiografických knihách. Tomáš Řízek obdržel cenu za dlouhodobé aktivity zaměřené především na tchajwanské děti a mládež. Za přínos k prohlubování vztahů mezi krajany a Českou republikou byl oceněn vědecký pracovník a dřívější ředitel Etnologického ústavu Akademie věd ČR Stanislav Brouček. Cenu obdržel také lékař Jan Marek specializující se na dětskou a prenatální kardiologii, který působí mimo jiné v Londýně. V Británii žije také Jana Sommerlad, překladatelka a redaktorka, jež je 15 let ve vedení britské dobrovolnické organizace The Friends of Czech Heritage, která zajišťuje fondy i dobrovolníky na opravu historických památek v Česku. Sabine Gruša je podle ministerstva zakladatelkou a nejaktivnější členkou představenstva spolku, který byl založen v německém Bonnu a sdružuje osobnosti společenského a kulturního života se zájmem o Česko. Cenu obdržel také bohemista, vysokoškolský pedagog, redaktor a překladatel Alessandro Catalano z Itálie. Oceněn byl také dlouholetý výkonný ředitel Amerického židovského výboru (AJC) David Harris. Jedinou organizací, která letos cenu obdržela, je Bohemian Benevolent and Literary Association.