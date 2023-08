Ceny bytů a domů v Česku klesly, pozemky zdražily

Ceny bytů v letošním druhém čtvrtletí klesly mezikvartálně o dalších 2,1 procenta a rodinných domů o 0,6 procenta. Naproti tomu ceny pozemků se v porovnání s prvním čtvrtletí dále zvedly, a to o dvě procenta. Vyplývá to z HB Indexu, který ČTK poskytla Hypoteční banka, jež patří do skupiny ČSOB. HB Index je založený na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Banka index poprvé zveřejnila v dubnu 2011. Stejně jako v prvním čtvrtletí tak pokračuje pokles cen bytů napříč všemi kraji. "Tempo poklesu mezi prvním a druhým kvartálem mírně zpomalilo, ceny bytů však i nadále klesají,“ uvedl generální ředitel Hypoteční banky Martin Vašek. V meziročním měřítku se snížily ceny bytů o 3,2 procenta. Tento vývoj je očekávaný a bude pokračovat. "Zajímavé je to, že klesá zájem i u dříve populárních typů bytových jednotek, jako jsou 3 plus 1 a 3 plus kk,“ dodal.

Největší pokles cen zaznamenaly byty v Ústeckém, Jihočeském, Libereckém a Olomouckém kraji. V Praze se ceny bytů snížily o 2,2 procenta, klesala i cena novostaveb. Naopak nejméně ceny zlevňovaly na Vysočině.