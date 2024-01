Ceny potravin jsou podle ministra zemědělství stabilizované a zdražovat nebudou

Ceny potravin v Česku jsou podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) stabilizované. Nevidí proto důvod, proč by měly zdražovat. Doplnil ale, že budou ceny bedlivě sledovat. Snížení DPH na potraviny z 15 na 12 procent, které od 1. ledna v ČR platí se do cen taktéž promítlo. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je možné ceny nadále snižovat pomocí tlaku státu na konkurenci mezi dodavateli, což by mělo vést ke snížení překážek v dovozu.

Ceny potravin se podle Výborného se začátkem roku nezvedly. Ceny podle něj závisí především na stabilizaci konkurence mezi obchodníky i potravináři. Minulý týden bylo proti loňskému prosinci levnějších 11 ze 13 potravin, které ve svých průzkumech sleduje ČSÚ. Nejvíce klesla cena másla a to o necelých 5 procent.