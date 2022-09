Zájem o pomoc potravinových bank roste. V příštím roce otevřou 150 výdejen

Česká federace potravinových bank plánuje v polovině příštího roku otevřít až 150 výdejen po celé zemi. Cílem je dostat balíčky potravinové pomoci k lidem v nouzi ve všech koutech republiky. Také to ulehčí neziskovým organizacím, které dnes mají přípravu balíčků a jejich distribuci na starosti.

Potravinové banky získávají potraviny od obchodních řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové pomoci, od pěstitelů, producentů či jednotlivců a distribuují je dobročinným organizacím. Jejich prostřednictvím se potraviny dostávají k dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.

Potravinová banka | Foto: Anna Vrhelová, Český rozhlas

V Česku aktuálně působí 15 potravinových bank, většinou tak platí, že na každý kraj připadá jedna potravinová banka. V pilotním provozu také fungují 4 výdejny, mimo jiné i v Praze a v Brně. Po navýšení jejich počtu na 150 by jich v každém kraji mělo fungovat zhruba 10.

„Ať to budou malá města nebo malé obce. Nebo v krajských městech to budou kamenné výdejny, které budou pod správou potravinové banky a do nich budou připravovány přímo ty potravinové balíčky,“ popsala Českému rozhlasu ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Zájemců přibývá

Kvůli ekonomické situaci zájem o potravinové banky roste. Běžně banky zásobovaly kolem dvou set tisíc klientů. Ke konci roku 2022 by podle Láchové mohly pomoct až 360 tisícům lidí.

„Bohužel nám velmi významně přibývá lidí v nouzi. Poptávka po potravinové pomoci se velmi zvyšuje. Prognóza byla, že na konci roku 2022 budeme zásobovat 260 tisíc lidí. Tuto hranici jsme překročili již na konci druhého kvartálu. Nyní počítáme s tím, že půjde až o 350 tisíc klientů,“ uvedla na zasedání sněmovního výboru pro sociální politiku.

Veronika Láchová | Foto: Český rozhlas

Předseda výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) její slova potvrdil. „Potravinové banky jsou v souvislosti s uprchlickou a energetickou krizí pod velkým tlakem. Jejich situace je složitá a potýkají se s mnohými svízeli. Dělají ale, co mohou, aby zvládly současný nápor,“ řekl.

Prázdné sklady

Láchová na výboru upozornila, že zásoby potravinových bank jsou v tuto chvíli téměř vyčerpány. Jak finance od dárců, tak i železné zásoby. Banky se proto nyní snaží sklady aspoň částečně naplnit.

Potravinová banka | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

„Čeho máme nedostatek, tak to jsou trvanlivé potraviny, které si velmi šetříme a aktuálně poptávku po potravinové pomoci se snažíme uspokojovat z potravin čerstvých, pokud jsou. Trvanlivé rozdělujeme opravdu velmi obezřetně a čekáme, že ta situace bude na podzim ještě horší, takže abychom měli co rozdávat,“ řekla Českému rozhlasu ředitelka jihočeské potravinové banky Kristýna Škabradová.

Větší zásobu trvanlivých potravin banky zřejmě získají až v listopadu po potravinové sbírce. Zástupci potravinových bank si ale uvědomují, že kvůli růstu životních nákladů dárců ubývá.