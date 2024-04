Ceny starších bytů ve většině velkých měst meziročně i mezičtvrtletně rostly

Ceny starších bytů v letošním prvním čtvrtletí meziročně rostly od čtyř do 13 procent v téměř všech velkých českých městech. Výjimkou bylo Ústí nad Labem, kde ceny meziročně klesly o čtyři procenta. Nejvíce zdražily byty v Ostravě. Ceny starších bytů rostly ve všech městech také mezičtvrtletně, neměnily se jen ceny bytů v Brně. Medián cen v ČR je 60.737 korun za metr čtvereční, meziročně je o 4,6 procenta vyšší. Vyplývá to z analýzy realitní společnosti FérMakléři.cz, kterou má ČTK k dispozici. Nejdražší jsou tradičně byty v Praze, kde v prvním čtvrtletí stál metr čtvereční ve starším bytě v průměru 125.400 korun. Před třemi měsíci v Praze byly ceny kolem 121.700 korun za metr čtvereční a před půl rokem ještě o zhruba 2000 korun nižší. Meziročně v metropoli vzrostly ceny o necelých 8000 korun za metr čtvereční a starší byt o rozloze 80 metrů čtverečních podle analýzy stojí ve městě kolem deseti milionů korun. Loni touto dobou bylo možné byt o podobné rozloze koupit za 9,43 milionu korun. Přestože v Brně ceny starších bytů mezičtvrtletně zůstaly stejné, meziročně vzrostly o sedm procent. V současnosti tak cena za metr čtvereční činí zhruba 97.000 korun a starší byt o rozloze 80 metrech čtverečních se pohybuje kolem 7,76 milionu korun. To je okolo 574.000 více než v prvním čtvrtletí loňského roku. Po Praze a Brně stojí nejvíce starší byty v Hradci Králové a Olomouci.