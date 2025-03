Černochová chce snížit podstav vojáků, nepřicházet o zkušené a získat nové

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce snížit podstav vojáků v armádě. Do konce volebního období se hodlá zaměřit na to, aby se podařilo získat nové vojáky a ti zkušenější armádu neopouštěli. Věří, že se situaci podaří změnit zákonem, který zvyšuje náborový příspěvek. Novinářům to dnes řekla při návštěvě 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Strakonický pluk má dlouhodobě nedostatek vojáků, přesná čísla však sdělit nechtěl.