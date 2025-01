Černochová je pro posílení investic do obrany kvůli odstrašení Ruska

Česko i další evropské země musí posílit investice do obrany. Odstrašení díky silné obraně je nejlepší cesta, jak zabránit útoku Ruska vůči zemím Severoatlantické aliance. Na diskusním fóru bankéřů, ekonomů a průmyslníků Excellence in Finance to dnes v Praze řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Zdůraznila, že vydávání dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu považuje za minimum, podle ní lze v českých podmínkách mluvit o třech procentech.

Podpořila vyjádření nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, že evropští členové NATO musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu. Zároveň ale byla zdrženlivá k Trumpem navrhovaným výdajům na obranu pět procent HDP, podle ní jsou v Česku realističtější tři procenta.

Černochová také uvedla, že výroky ruských představitelů naznačují, že agrese vůči Ukrajině není konečným cílem Moskvy. "Rusko prahne po vytvoření vlastní sféry dominance v Evropě," uvedla. Podle ní Moskva usiluje o to, aby středoevropské země zůstaly v mocenském vakuu bez zajištění kolektivní obrany. "Slabé, osamocené země, to je přesně to, po čem Rusko na své západní hranici touží," podotkla ministryně. Zapojení Česka do NATO považuje Černochová za základ české bezpečnosti.