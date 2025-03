Černochová navštívila Ukrajinu, předala materiální pomoc vojákům z okolí Charkova

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tento víkend navštívila Ukrajinu. Uvedla, že v Charkovské oblasti zavítala na místa spojená s československou vojenskou historií, uctila památku vojáků padlých během druhé světové války i současné rusko-ukrajinské války. Pro jednu z charkovských brigád ozbrojených sil, která nyní brání zemi proti ruské agresi, předala materiální pomoc jako zimní oblečení, boty nebo obvazy.

Ministryně podle svého vyjádření navštívila v Charkovské oblasti několik míst včetně obce Sokolovo a připomněla, že 8. března to bude 82 let, co na tehdejší východní frontě poprvé do bojů zasáhla samostatná československá vojenská jednotka. Podle ní historici i po tak dlouhé době nachází vzácné artefakty z bojového nasazení československých vojáků a zmínila nedávný nález zapomenutých původních vojenských zákopů, které navštívila.

"Místním historikům se systematickým vyhledáváním a porovnáváním nových i starých map a fotografií povedlo najít zapomenuté původní zákopy našich vojáků na nejsevernějším úseku této bitvy," uvedla ministryně.