Češi konzumují méně ovoce a zeleniny, než je doporučená denní dávka

Průměrný Čech konzumuje méně než 600 gramů ovoce a zeleniny denně, tedy méně, než doporučuje Společnost pro výživu ČR. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou má ČTK k dispozici. Příjem ovoce a zeleniny v posledních letech podle údajů Českého statistického ústavu (ČSÚ) klesá, lidé omezují také jejich nákup. Motivovat lidi, aby alespoň polovinu talíře naplnili ovocem a zeleninou, má nová kampaň Půl talíře, kterou představil novinářům v Praze ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) spolu s lékařem Petrem Smejkalem a dalšími zástupci projektu. Podle dat Eurostatu téměř polovina Čechů nejí dostatečné množství ovoce a zeleniny, necelých osm procent lidí konzumuje pět a více porcí, tedy doporučenou denní dávku. Vyplývá to z dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2019. Pokles příjmu potvrzují i data ČSÚ. Z těch plyne, že spotřeba čerstvé zeleniny předloni klesla o desetinu. Každý Čech jí v průměru spotřeboval 87,4 kilogramu, zatímco v roce 2021 to bylo 96,8 kilogramu. Ve srovnání s Evropou je spotřeba Čechů podle Jiřího Stodůlky, zástupce za Dobré družstvo, průměrná.