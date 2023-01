Od roku 1991 se počet obézních dětí zvýšil desetinásobně. V Česku je jich víc než čtvrtina

Ilustrační foto: artur84, FreeDigitalPhotos.net

Varující je, že proti roku 1991 přibylo obézních dětí téměř desetinásobně.

"Když si uvědomíme, že v roce 1991 jsme měli tři procenta dětí, které měly obezitu, a dnes už máme kolem šestnácti, téměř sedmnácti procent dětí s obezitou, tak je to obrovský nárůst. Není to jenom o té prosté obezitě, je to o těch závažných metabolických komplikacích, které potom ten průběh obezity výrazně zhoršují," upozornil Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel v Ostravě Vítkovích. Zúčastnil se semináře k dětské obezitě v Senátu.

Situace se už stablizovala. Covid vše smazal

K obrovskému vzestupu obezity došlo od roku 2016 o víc než třetinu. Varovné je také to, že obézních dětí je v současné době víc než těch, které mají nadváhu. Například u desetiletého chlapce s průměrnou výškou asi 140 centimetrů je normální váha do 39 kilogramů, nadváha do 44 kilogramů a obezita nad 44 kilogramů.

Ilustrační foto: Walter Siegmund, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Čísla, která Jan Boženský považuje za alarmující, navíc zhoršil covid. Děti se méně hýbaly kvůli nařízené distanční výuce a zákazu kroužků. Část se po této vynucené pauze nevrátila ani do sportovních oddílů.

"My jsme měli data před covidem. Tam se ukazovalo, že se nárůst dětské obezity a nadváhy relativně stabilizoval, což ovšem covid výrazně smazal. Změny v jídelních zvyklostech, ale hlavně v těch pohybových, znamenaly prudký nárůst nadváhy zvláště ve věkové skupině mezi desátým a patnáctým rokem. Tato skupina opravdu 'odnesla' ten covid nejvíce, co se týče výskytu nadváhy a obezity."

Jak dodal primář Boženský, problém u malých dětí je už v rodině. Proto je třeba pracovat i s rodiči, aby věděli, jak nebezpečná mohou kila navíc být.

Dítě z toho nevyroste

Často také slyšíme známou větu: nevadí, že je silnější, vždyť z toho vyroste. To není pravda, podotýká primář Jan Boženský.

Jan Boženský, primář Dětského oddělení Vítkovické nemocnice | Foto: František Tichý, Český rozhlas

"Je to fáma, která není pravdivá. Některá data uvádějí, že děti (60 až 75 procent), které mají nadváhu a obezitu, se k té obezitě v dospělém věku znovu vrátí nebo ji mají. Určitě to není tak, že by se to dítě mávnutím kouzelného proutku stalo hubeným, protože se stalo dospělým."

Zástupci ministerstva školství a zdravotnictví se chtějí situací zabývat, změnit by se mohlo školní stravování nebo výuka tělocviku. Ve věkové skupině jedenáctiletých a třináctiletých dětí v předloňské studii mělo normální hmotnost jen něco málo přes polovinu dětí. Lékaři jich sledovali více než 4300.

Ministerstvo školství chce na konci března zveřejnit výsledky studie České školní inspekce ohledně fyzické zdatnosti dětí. Více než 50 procent učitelů, kteří tělocvik fakticky učí, nemá aprobaci pro jeho výuku.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové by pomohlo, aby se tělocvik neklasifikoval, ale hodnotil slovně.