Češi na OH: Kajakář Prskavec a judista Krpálek přidali dvě zlata pro Česko

Kajakář Jiří Prskavec potvrdil roli favorita a ve finále vodního slalomu si dojel pro první místo. Druhého Slováka Jakuba Grigara porazil o více než tři sekundy. Do do závěrečných bojů o titul postoupil z prvního místa v semifinále a startoval tak jako úplně poslední. „Startovat z posledního místa na olympijských hrách byl vždycky můj sen. Zvládnout to a dojet s takovým náskokem první a ještě si tam dovolit jet napřímo, zrychlit to tam, zvládnout to na prvním místě, to je prostě nádhera. Já jsem včera říkal, že můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem, a myslím, že se mi to povedlo,“ řekl osmadvacetiletý reprezentant po závodě Českému rozhlasu.

Další nejcennější kov pro Česko přidal za zhruba dvě hodiny judista Lukáš Krpálek. Porazil Gurama Tušišviliho z Gruzie a získal druhé olympijské zlato ve své kariéře, první v super těžké kategorii - nad 100 kilogramů. Krpálek přiznal, že ho Prskavcovo vítězství, se kterým ho od olympijských her v Riu pojí přátelství, nakoplo. "Včera večer jsme si psali, že budeme bojovat, že do toho dáme všecko. Že tenhle den bude náš. On to nakonec opravdu je náš den. O to je to prostě krásnější," radoval se třicetiletý český reprezentant, který si tak upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.

Celkem má česká výprava v Tokiu na kontě už šest medailí, z toho tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, navíc díky tenistkám přibudou další dvě minimálně stříbrné hodnoty.

Plavkyně Barbora Seemanová na OH v Tokiu v kraulařské padesátce z rozplavby do semifinále nepostoupila. S časem 24,92 skončila na 21. místě.