5 sportovních příběhů roku 2021

1/ Barbora Krejčíková – kometa roku

Barbora Krejčíková | Foto: si.robi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Rodačka z Brna zažila životní sezonu. Všechno to začalo na lednovém grandslamu v Austrálii. Tam se pětadvacetileté tenistce povedl první mimořádný počin. Ve čtyřhře se svojí parťačkou Kateřinou Siniakovou došla až do finále, ve smíšeném páru s Rajeevem Ramem dokonce potřetí za sebou obhájila mistrovský triumf.

Následoval úspěšný singlový turnaj v Dubaji, kde si vyzkoušela své první finále ve dvouhře.

Do turnaje French Open vstupovala jako nenasazená hráčka, ale po zázračných 14 dnech se stala královnou Roland Garros. Po triumfu ve dvouhře navíc vyhrála i v deblu. S Kateřinou Siniakovou prošly turnajem suverénně jako druhý nasazený pár. Krejčíková se tak stala po 21 letech první tenistkou, která na French Open vybojovala tituly ve dvouhře i čtyřhře.

A tím výčet úspěchů nekončí. Na olympiádě v Tokiu opět s Kateřinou Siniakovou ovládly celý turnaj ve čtyřhře a pro českou výpravu vybojovaly zlato. Barbora Krejčíková se během roku 2021 nadobro zapsala mezi největší české sportovní hvězdy.

2/ Prskavec a Krpálek: Kamarádi z vody a tatami

Jiří Prskavec | Foto: Markéta Navrátilová, Česká kanoistická asociace

Poprvé od olympiády v Atlantě v roce 1996 se stalo, že Češi v jeden den získali dvě zlaté medaile. V Tokiu se o to postarali kajakář Jiří Prskavec a judista Lukáš Krpálek, dva velcí kamarádi. „Lidsky jsme si sedli, jsme dobří kamarádi. Navíc bydlíme kousek od sebe, vídáme se poměrně často,“ vysvětloval v mnoha rozhovorech po skončení OH vodní slalomář Prskavec. Právě medailový zisk stál na počátku jejich přátelství. Tedy spíše to, co se odehrávalo po něm… „Na předchozí olympiádě jsme byli první dva medailisti, tak jsme slavili všechno společně,“ vracel se k počátkům jejich přátelství Prskavec. Svým bronzem tehdy odstartoval českou sbírku, Krpálek na něj navázal o den později zlatým vystoupením. Na olympiádě v Tokiu už oba sportovci dosáhli na největší životní sportovní výsledek – Jiří Prskavec vyhrál suverénně své první olympijské zlato, Lukáš Krpálek zlato obhájil, ale v nejvyšší váhové kategorii, což se zatím žádnému jinému judistovi nepovedlo. Do sportovního důchodu se ani jeden nechystá, medailovou sbírku chtějí rozšířit na olympiádě v Paříži v roce 2024.

3/ Lipták a Kostelecký: Z tokijské střelnice si udělali národní šampionát

David Kostelecký a Jiří Lipták | Foto: Ivana Roháčková, Český olympijský výbor

Aby Češi na olympijských hrách obsadili v jednom závodě první a druhé místo, to se stalo poprvé od roku 1932. V Los Angeles se to v těžké váze ve vzpírání povedlo Jaroslavu Skoblovi a Václavu Pšeničkovi. Tentokrát se v Tokiu radoval ze zlata Jiří Lipták a bývalému členovi Komety šestačtyřicetiletému Davidu Kosteleckému, olympijskému vítězi z Pekingu, který byl už na svých šestých olympijských hrách, připadlo stříbro. Oba sportovci pocházejí od Brna. Velký podíl na neuvěřitelném úspěch pro český trap má zkušený kouč Josef Machát. V Tokiu trénoval Liptáka, v roce 2008 vedl Kosteleckého ke zlaté medaili, a v roce 1992 asistoval tehdejšímu šéftrenérovi jako kondiční kouč Petra Hrdličky, zlatého střelce z Barcelony.

4/ Davidová mistryní světa

Markéta Davidová | Foto: Igor Stančík, Český biatlon

"Mistryně světa? To zní dobře. Ale furt tomu moc nevěřím,“ byla první reakce Markéty Davidové po závodě. Zlatá medaile byla vzpruhou pro celý český biatlon, který se poslední roky potýká s velmi nevyrovnanými výsledky našich závodníků. Životní úspěch zaznamenala naděje českého biatlonu v Pokljuce, kde už v prosinci 2018 díky třetímu místu ve vytrvalostním závodě získala první medaili ve Světovém poháru. Seniorským titulem navázala na juniorské zlato ze stíhačky z roku 2018. A to, že vytrvalostní závod je úspěšnou českou disciplínou potvrdila i na úvod nové zimní sezóny. Ve švédském Östersundu vyhrála závod na 15 kilometrů. Kromě rychlého běhu na střelnici ani jednou nechybovala.

5/ Samková: Trojnásobná vítězka SP i těžce zkoušená závodnice

Eva Samková | Foto: Česká televize

Královnou bílé stopy 2021 se stala snowboardcrossařka Eva Samková! V tradiční anketě Svazu lyžařů ČR o nejlepšího lyžaře či snowboardistu sezony předčila Ester Ledeckou a vyhrála už potřetí v kariéře. Osmadvacetiletá olympijská vítězka Eva Samková se na trůn vrátila po roční přestávce díky zisku bronzové medaile na mistrovství světa a především křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru snowboardcrossařek. Úspěšně vstoupila i do nové olympijské sezóny vítězstvím v úvodním závodě sezóny. Bohužel, po nešťastném pádu v rakouském Montafonu si zlomila oba kotníky, musela podstoupit operaci a její účast na olympiádě v Pekingu se rovná zázraku.