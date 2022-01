Úspory českých domácností se v loňském roce zvýšily. Na nečekané výdaje nebo pro případ zhoršení finanční situace má úspory přes 70 procent domácností. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost KRUK mezi zhruba tisícovkou respondentů. Nejčastěji mají lidé našetřenou sumu do výše tříměsíčního příjmu. Přes dvacet procent domácností by ale s rezervou vydrželo i víc než rok.