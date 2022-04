Víc než polovina rodičů v Česku spoří dětem na lepší budoucnost, zapojují se i příbuzní

Ulehčit svým dětem vstup do života dospělých se snaží v Česku většina rodičů. Někteří jim pomohou k vlastnímu bydlení, darují auto, nebo se snaží uspořit finanční obnos, který by jim pomohl v začátcích jejich samostatného života. V Česku podle nejrůznějších průzkumů spoří na budoucnost svých dětí více než polovina rodičů.

Z únorového průzkumu ČSOB, kterého se zúčastnilo víc než tisíc respondentů, vyplývá, že svým dětem šetří na lepší budoucnost celkem 55 procent rodičů. Podle svých finančních možností pravidelně odkládají stovky až tisíce korun měsíčně, aby děti na start života vybavili částkou v řádu několika set tisíc korun.

Podle průzkumu jeden z deseti rodičů odkládá peníze dětem na rozjezd do života v hotovosti, a to přímo do kasičky, či obálky. Přibližně pětina respondentů investuje do nemovitosti s vidinou toho, že ji děti jednoho dne zdědí nebo zhodnocuje úspory prostřednictvím jiných finančních nástrojů.

Ilustrační foto: stevepb, Pixabay, Pixabay License

Dvě třetiny rodičů využívají ke spoření finanční produkty bank - třeba stavební spoření, se kterým mají zkušenosti dvě třetiny Čechů. Dalších 11 procent si ho plánuje zřídit.

O jaké formy spoření pro potomky mají rodiče největší zájem, přiblížil Českému rozhlasu mluvčí ČSOB Patrik Madle. „Nejoblíbenějšími z nich jsou stavební spoření, což uvedlo 54 procent respondentů, dále jsou to spořící účty, ten uvedlo 37 procent dotázaných, a investice uvedlo 18 procent respondentů.“

Ke spoření pro své děti ale Češi využívají například i běžné účty, svěřenské fondy nebo životní pojištění a penzijní spoření.

Řada rodičů pak své odrostlé děti podporuje také individuálně. „Je zaznamenána i spousta příkladů, že ke spoření dětem z rodinného rozpočtu přidávají ještě nějaké částky navíc ženy ze svých platů, pak tedy spoření hezky roste,“ uvádí portál investiční platformy Portu

Další členové rodiny

Na výši spoření má samozřejmě vliv finanční pozice rodičů, stejně jako počet dětí v rodině. Movitější rodiče s vysokoškolským vzděláním a perspektivním zaměstnáním žijící ve velkých městech si obvykle mohou dovolit spořit více než středoškolsky vzdělaní občané s bydlištěm na vesnici. U sociálně slabších rodin se pak někdy lze setkat i s jevem, že svým dětem nespoří na budoucnost vůbec.

Ilustrační foto: inelightarts, Pixabay, CC0

K lepší finanční budoucnosti dětí ale podle průzkumu přispívají dost často i další členové rodiny. „Obvykle se do finanční podpory zapojí i prarodiče. Spoří dětem skoro třetiny respondentů. V menší míře přispívají také starší sourozenci, kteří tvoří tři procenta a rozšířená rodina jako tety a strýcové, 4 procenta,“ popsal mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Zhruba dvě třetiny rodičů uvádí, že jejich dětem žádný jiný člen rodiny nespoří.