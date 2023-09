Češi za týden v průměru odpracují 39,8 hodiny, o dvě víc než je průměr EU

Průměrná týdenní pracovní doba v Evropské unii trvá 37,5 hodiny. Nejdéle pracují Řekové (41 hodin), nejkratší dobu v práci tráví v průměru Nizozemci (33,2 hodiny). Češi za týden v průměru odpracují 39,8 hodiny. Vyplynulo to z nově zveřejněných údajů unijního statistického úřadu Eurostat za rok 2022. Kromě Nizozemců pracují v EU v průměru nejkratší dobu ještě Němci (35,3 hodiny) a Dánové (35,4 hodiny). Kromě Řeků podle zjištění statistiků pracují nejdelší dobu ještě Poláci (40,4 hodiny), Rumuni (40,2 hodiny) a Bulhaři (40,2 hodiny). Statistika nicméně nevypovídá nic o produktivitě práce. Průměrná pracovní doba se v České republice zkracuje. Za posledních deset let to bylo o více než dvě hodiny týdně. Podle údajů z roku 2021 Češi pracovali týdně 41,3 hodiny, nyní se tato doba zkrátila na 39,8 hodiny. Přitom v roce 2011 odpracovali lidé s plným úvazkem v Česku týdně v průměru 42,2 hodiny. Průměr sedmadvacítky byl tehdy také vyšší, dosahoval 41,4 hodiny.