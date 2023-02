Česká ambasáda v Turecku po zemětřesení zjišťuje informace o jedné krajance

České velvyslanectví v Ankaře v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by mezi mrtvými či zraněnými při ničivém pondělním zemětřesení byli Češi. ČTK to v telefonickém rozhovoru dnes řekl velvyslanec v Turecku Pavel Vacek.

"V tuto chvíli nevíme pouze o jediné české občance, a to shodou okolností v provincii Adiyaman, kde se nyní rozmísťuje i tým českých záchranářů," řekl. To, že ambasáda nemá o ženě žádné zprávy, ale nemusí vůbec nic znamenat, doplnil. Velvyslanectví už v pondělí pomáhalo skupině šesti Čechů, kteří jsou v zemi pracovně a při otřesech půdy se nacházeli v provincii Kahramanmaraş. "Víme, že tato šestice Čechů už se přesouvá přes město Kayseri do Ankary, kde na ně čekáme. Zítra odlétají přes Německo do vlasti," uvedl vedoucí diplomatické mise.

Ambasádě se ozvala ještě další Češka s dítětem, která se podle velvyslance "v tuto chvíli nachází v jednom ze sběrných míst ve městě Antakya". Vacek v této souvislosti dodal, že krajané, kteří mají v Turecku povolení k pobytu, nemají žádnou povinnost se ambasádě hlásit. S těmi, o kterých velvyslanectví ví, se snaží být v v kontaktu. Záchranné práce v zemi ztěžuje velmi špatné a mrazivé počasí. I podle českého velvyslance se teploty v deseti zasažených provinciích přes noc pohybovaly k minus deseti stupňům Celsia. Přes den se dostanou nad nulu, místy ale pokračuje sněžení.