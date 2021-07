Česká armáda poprvé využila letadlo z mezinárodní transportní letky

Česká armáda v uplynulých dnech poprvé použila k dopravě svých vojáků víceúčelový letoun Airbus A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) z mezinárodní flotily, které je Česká republika součástí od roku 2019. České vojáky a materiál na počátku týdne přepravil z Pardubic do Pobaltí. ČTK to řekla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Airbusy flotily jsou schopné přepravovat vojáky, materiál nebo letecké palivo pro tankování za letu. Podle informací z roku 2019 mělo ministerstvo obrany za vstup do projektu zaplatit jednorázově 594 milionů korun, poté bude každoročně platit 32,6 milionu korun na provoz a deset milionů na personál. Náklady za 30 let mají být kolem 1,87 miliardy korun.