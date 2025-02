Česká lékařská komora chce posílit své pravomoci. Ve spolupráci se šesti poslankyněmi napříč politickým spektrem hodlá předložit změnu zákona, která by jí umožnila postavit některé lékaře dočasně mimo službu. Šlo by o takové doktory, kteří ordinují opakovaně opilí, nebo jsou obvinění ze sexuálního napadení pacienta. A které kvůli tomu vyšetřuje policie. V současné době může doktor až do pravomocného rozsudku ordinovat dál. Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčího Ondřeje Jakoba diskuzi nebrání.