Česká národní banka eviduje v prvním pololetí výrazný nárůst padělaných peněz

Padělaných peněz v prvním pololetí letošní roku výrazně přibylo. Týká se to hlavně zabavených falešných eur. Vyplývá to z dat České národní banky. Ve druhém čtvrtletí eviduje centrální banka bezmála 5 tisíc padělaných eurových bankovek, stovek a pětistovek. „Policie je zachytila takzvaně před oběhem, tedy ještě před tím, než byly pachateli rozšířeny do peněžního oběhu,“ uvedl hlavní metodik ochrany platidel České národní banky, Jaroslav Moravec. Podle České národní banky šlo o velmi nezdařilé padělky.