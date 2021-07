Česká účast na fotografickém festivalu Recontres d´Arles

Fotografka Marie Tomanová se 4. července představí na prestižním fotografickém festivalu Recontres d´Arles ve Francii. V zastoupení Pragovka Gallery uvede svůj projekt It Was Once My Universe, který byl v rámci festivalu nominovaný na prestižní cenu Louis Roederer Discovery Award. Slavnostní vyhlášení vítěze se uskuteční 9. srpna v historickém kostele Église Des Fréres Precheurs. Součástí programu bude také křest Tomanové druhé fotografické publikace New York New York, kterou vydá německé nakladatelství Hatje Cantz.