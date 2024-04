Začíná City Nature Challenge. Do pozorování městské přírody se zapojí šest míst v Česku

Více než 675 měst na sedmi kontinentech, z toho šest v Česku, se utká v soutěži City Nature Challenge. Jde o akci, ve které města celého světa soupeří o co největší počet pozorování živé přírody na svém území. Projekt, jehož hlavním cílem je ukázat, že je příroda ve městech opravdu unikátní a bohatá, přivedlo do Česka v roce 2018 Národní muzeum.

„Všude kolem nás je příroda - ve městech, v parcích i na našich zahradách. Vědět, jaké druhy se v našem městě vyskytují a kde se nacházejí, nám pomáhá je studovat a chránit. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je to, že my všichni budeme při hledání a dokumentaci přírody v našem městě spolupracovat,“ vyzývá k účasti v soutěži City Nature Challenge.

Každý nahraný snímek může přispět také vědě. Záznamy pozorování totiž využívají vědci po celém světě pro nejrůznější účely. V roce 2023 bylo publikováno 890 vědeckých článků, jejichž zdrojem byla data z platformy iNaturalist, od studie o včelách v městském prostředí až po revizi globální biogeografie rostlin. Tato data pomáhají podle odborníků vytvářet rozhodnutí v oblasti ochrany přírody, která lidem umožňují koexistovat s přírodou kolem nich a vnímat se jako její součást, nikoli mimo ni.

Akce poprvé odstartovala v roce 2016 a to pouze mezi městy Los Angeles a San Francisco. O dva roky později se konal první mezinárodní ročník, do kterého se zapojilo 68 měst. Nyní už o co nejvyšší počty pozorování organismů v rámci svých území soupeří stovky měst z celého světa. Z loňských 450 jich letos stoupl počet na více než 675.

Také v České republice se letos počet zapojených měst rozrostl o nová dvě místa - Ostravu a Veselsko. Opakovaně se účastní Brno, Uherské Hradiště, České Budějovice a Praha, která je matadorem a horkým favoritem soutěže umisťujícím se každoročně mezi 20 nejlepšími městy světa co do počtu zaznamenaných pozorování.

Čeští organizátoři připravili řadu akcí

Jde o to, aby všichni milovníci přírody, fanoušci vědy a lidé všech věkových kategorií i vzdělání, od pátku 26. dubna do pondělí 29. dubna fotili volně žijící rostliny, živočichy a houby ve svém okolí a svá pozorování nahrávali do bezplatné aplikace iNaturalist. V pondělí 6. května bude vyhlášen celkový počet pozorování a nejzajímavějších snímků ze všech koutů planety.

„Je to úplně jednoduché. Vyrazte do parku, na louku, kamkoli do svého okolí a foťte vše, co roste, běhá, létá, plave nebo se plazí. Svá pozorování pak nahrajte do aplikace iNaturalist, buď rovnou v mobilu, nebo na webu,“ říká koordinátorka výzvy v Českých Budějovicích Daniela Procházková z Biologického centra Akademie věd ČR.

Brno se akce účastní popáté. „Ukažme společně světu, jak bohatá a jedinečná je příroda v Brně a okolí!“, vyzývá lidi na webu akce s podtitulem ‚poznej brněnskou džungli ‘. „Každý snímek ať už volně rostoucí rostliny, či volně žijícího tvora nahraný do appky se počítá. Cílem není mapovat pouze vzácné druhy, o kterých se mnohdy ví nejvíce, tedy jak moc vzácné jsou. Je potřeba dozvědět se o všem živém a mít tak kompletní informaci o městské biodiverzitě,“ uvádí se na webu.

Pozorovat přírodu bude možné jednotlivě i společně, čeští organizátoři připravili řadu akcí pro veřejnost od přírodovědných vycházek, tematických přednášek, fotografický kurz až po noční pozorování hmyzu.