České dráhy po dvou letech ztrát vykázaly loni hrubý zisk 396 milionů

Skupina České dráhy po dvou ztrátových letech vykázala loni hrubý zisk 396 milionů korun, což je oproti předchozímu roku lepší hospodářský výsledek o více než dvě miliardy. Zisková byla nákladní doprava, osobní skončila v minusu. Výsledku pomohl návrat cestujících po koronavirové krizi. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. České dráhy v loňském roce přepravily 157 milionů zákazníků, meziročně o 36 milionů více. Mateřské České dráhy loni vykázaly hrubý zisk 14 milionů korun. V předešlém roce to byla ztráta před zdaněním téměř 2,2 miliardy korun. Většinu hrubého zisku skupiny obstarala dceřiná společnost ČD Cargo. V nákladní dopravě vykázala zisk před zdaněním 310 milionů korun, což je meziročně pokles o 78 milionů. Ekonomický růst byl podle společnosti poznamenán zvyšujícími se náklady, například cen energií. "Po dvou letech ztrát kvůli pandemii covidu-19 a následném prudkém zdražení vstupů byl právě návrat lidí k cestování vlaky hlavním předpokladem pro to, aby se národní dopravce přiblížil vyrovnanému hospodaření a skončil v mírném zisku před zdaněním,“ řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Dodal, že plán na letošní rok je pokračovat v zisku. "Letos cílíme na zisk minimálně v řádu stovek milionů. A to jak Skupina ČD, tak mateřské České dráhy, které provozují osobní dopravu,“ uvedl.