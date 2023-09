České dráhy přidají od prosince vlakové spoje do Polska a Rakouska

České dráhy přidají v novém jízdním řádu vlakové spoje do sousedních států. Do Polska bude národní dopravce posílat o dva vlaky více, posílí i provoz mezi Českem a Rakouskem. V provozu by měly být také nové vlakové jednotky ComfortJet, a to nejprve na trase mezi Prahou a Ostravou. České dráhy to uvedly v tiskové zprávě. Nový jízdní řád bude platit od 10. prosince. "Doplníme spojení do Polska přes Bohumín o další dva vlaky, jeden do Krakova a jeden do Vratislavi, na které o rok později naváže další rozšíření nabídky o čtyři páry nových vlaků mezi Prahou a Gdyní přes polskou Vratislav," uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec. Řekl, že vizí Českých drah je přidávat další nová vlaková spojení. "Například do dánské Kodaně nebo na jih Rakouska do Klagenfurtu a Villachu, odkud je možné pokračovat do Itálie, Slovinska nebo Chorvatska," dodal. České dráhy přidají pátý přímý vlak z Ostravy do Vídně. Rozšíří se také spojení mezi Prahou a Vídní. Nové vlaky ComfortJet nasadí České dráhy nejprve v Česku ve zkušebním provozu mezi Prahou a Ostravou a z Ostravy přes Prahu do Františkových Lázní. "Ve druhé fázi plánujeme jejich provoz na spojích Berliner z Prahy do Berlína, což by mohlo být už během roku 2024," řekl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Od nových vlaků si také slibuje vyřazení většího počtu starších osobních vozů z dálkové dopravy.