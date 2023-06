České dráhy připravily na léto historické vlaky i výletní spoje

České dráhy chystají ve svém provozu během letních prázdnin několik akcí. Na železnici v létě opět vyjedou nostalgické a historické vlaky. Dráhy také ve spolupráci se zahraničními partnery budou vypravovat vlaky k baltskému pobřeží a výletní víkendové spoje do českých lokalit. Od soboty také začne platit zvýhodněná jízdenka. Dnes o tom informovaly České dráhy (ČD). Dráhy během prázdnin obnoví jízdy nostalgických vlaků. Soupravy se starými parními, motorovými a elektrickými lokomotivami pojedou například na Šumavu nebo na Valašsko. Připraveny jsou tam nostalgické jízdy Šumavské léto s párou a Rožnovské parní léto. České dráhy vypraví i historické motorové vlaky mezi Břeclaví a Lednicí, do Mariánské Týnice a každou středu po celé prázdniny budou vyrážet historické soupravy na trať z Lužné u Rakovníka do Chomutova. Několik jízd historických vlaků pak dopravce chystá také na nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, která letos slaví 120 let provozu.