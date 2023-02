České firmy nabídnou Tchaj-wanu spolupráci v oblasti energetiky nebo polovodičů

Cesty na Tchaj-wan se letos zúčastní ty české firmy, které působí v oblasti energetiky, polovodičů, nanotechnologií, umělé inteligence nebo zdravotnictví. ČTK to řekl předseda Česko-taiwanské obchodní komory Pavel Diviš. Přihlásit se podle něj podnikatelé mohou do 15. února. Na Tchaj-wan poletí i zástupci agentury CzechInvest, uvedl mluvčí David Hořínek. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedla, že ji doprovodí zástupci čtyř až pěti desítek českých firem. Na Tchaj-wan delegace v čele s Pekarovou Adamovou odletí 25. března. "Osobní kontakt, možnost potřást si rukou, navštívit centrální sídlo firmy, to je pro Tchajwance skutečně důležitým stavebním kamenem byznysových vztahů," uvedl Diviš. Co konkrétně budou chtít čeští podnikatelé se svými tchajwanskými protějšky probírat, neuvedl. "Věříme ale, že stejně jako z předchozí cesty doprovázející Miloše Vystrčila (ODS) vytěží byznysová část delegace maximum,“ řekl Diviš. Agentura CzechInvest hodlá podle Hořínka během plánované návštěvy prohloubit a posunout česko-tchajwanskou spolupráci především v oblasti polovodičů. Na Tchaj-wanu se uskuteční i doprovodné akce, jako je například otevření česko-tchajwanského kulturního centra v Taipei nebo českého stánku na veletrhu Smart City Summit & Expo, řekl Diviš.