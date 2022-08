České fotbalové kluby si výsledky v kvalifikaci pohárů zajistily už nejméně 660 milionů

České fotbalové kluby si výsledky v kvalifikaci této pohárové sezony zajistily už nejméně 660 milionů korun. Další peníze mohou uhrát ve skupině a finance získají i z prodeje vstupenek a televizních práv. Nejvíce si dosud z tuzemských týmů uhrála Plzeň, která od UEFA za postup do hlavní fáze Ligy mistrů a desetiletý koeficient dostane 470 milionů korun a celkově se určitě přehoupne výrazně přes půl miliardy. Viktoria coby český šampion prošla přes tři předkola do skupiny Ligy mistrů a za to obdrží prémii 15,64 milionu eur (386 milionů korun). Za desetiletý koeficient pak Západočeši získají jako třetí nejhůře postavený celek z 32 účastníků hlavní fáze prestižní soutěže 3,411 milionu eur (84 milionů korun). Další významné částky si západočeský klub připíše za televizní práva a z prodeje vstupenek.

Za Plzní ve výdělcích výrazně zaostávají Slavia a Slovácko, které se kvalifikovaly do hlavní fáze Evropské konferenční ligy. Za postup do skupiny získají oba kluby 2,94 milionu eur (asi 72 milionů korun), stejně Viktoria se mohou těšit i na finance za desetiletý koeficient, byť jde o výrazně nižší částky.