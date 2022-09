Před 135 lety se konal první fotbalový zápas v českých zemích. Nebo o pět let později?

Historicky první fotbalový zápas v českých zemích je opředený tajemstvím. Podle některých pramenů k němu došlo přesně před 135 lety, podle jiných o pět let později.

Jedna z prvních českých fotbalových momentek pochází z roku 1909. Brankář Slavie Jeník byl zároveň tenoristou Národního divadla a razantním odkopem vyřešil problémy s útočícím Angličanem z mužstva Civil Service | Foto: Archiv, Josef Pondělík - Století fotbalu

Jisté je, že se hrálo na ostrově v Roudnici nad Labem. K utkání nastoupili zástupci tamního Sokola proti členům veslařského klubu ČAC, tedy Českého Athletic Clubu. Tím ale shodné údaje končí. Zatímco v knize Fotbal - trénink budoucích hvězd od Jaromíra Votíka je uvedeno jako datum prvního zápasu 29. září 1887. To podporuje i pomník, který stojí v Roudnici. Josef Pondělík ve své publikaci Století fotbalu uvádí, že k utkání došlo, ale 15. srpna 1892, a to na počest Národní jednoty severočeské. Jasné není ani, podle jakých se hrálo pravidel, ani to, zda zápas soudcoval kníže Lobkowicz. Nejasný je i výsledek.

Organizovaně se začal fotbal v českých zemích rozmáhat o pár let později.

Slavia Praha (1898) | Foto repro: Josef Pondělík, 'Století fotbalu'/Olympia

Nejstarší český klub se nacházel v Loučni na Nymbursku. Když se na tamní zámek vrátil ze studií v Anglii princ Erich Thurn-Taxis, on, komorník a zahradník tvořili osu prvního mužstva spolu s hochy z okolí.

Slavná pražská „S“ Sparta a Slavia vznikly až později. První pražské derby se odehrálo na Císařské louce v roce 1896 a skončilo 0:0. Sparta sice dala gól, ale rozhodčí, kterým byl známý propagátor sportu Josef Rössler Ořovský, ho po zápase odvolal, protože s ním musely oba týmy souhlasit. Tak se zrodila nevraživost pražských klubů, která přetrvává dodnes.