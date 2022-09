České LNG začalo z terminálu v Nizozemsku proudit do plynárenské soustavy

Tanker s první dodávkou zkapalněného zemního plynu (LNG) pro Českou republiku dokončil přečerpávání LNG do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Nyní se LNG přeměňuje zpět do plynného skupenství. Plyn už také začal proudit z terminálu do plynárenské soustavy. Na twitteru to dnes uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První dodávka LNG pro ČR do přístavu dorazila 19. září.

Tanker Gaslog Georgetown připlul z amerického terminálu Sabine Pass ve Spojených státech a přivezl 170.000 metrů krychlových LNG, tedy 100 milionů metrů krychlových plynu v plynném skupenství. "Další dva tankery s plynem určeným pro Česko připlují během října a následně budeme pokračovat tempem dvě až tři lodě měsíčně. Jde o významný krok pro energetickou bezpečnost České republiky a důležitou pojistku pro případ, že by k nám do Česka přestal téct plyn od jiných dodavatelů," uvedl Beneš. Spotřeba plynu v České republice loni přesáhla devět miliard metrů krychlových.

Česká republika má v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby plynu v Česku, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska. Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové ceny, tedy k okamžitému dodání suroviny. Za každou dodávku tak zaplatí jinou částku. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná.