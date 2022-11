Českého slavíka získali Lucie Bílá, Marek Ztracený a Kabát, do nové Síně slávy byl uveden Jiří Suchý

Českého slavíka letos získali Marek Ztracený, Lucie Bílá a kapela Kabát. Do síně slávy vstoupil zpěvák a divadelník Jiří Suchý. Vítězové jubilejního 60. ročníku hudební ankety si ocenění převzali v pražském Foru Karlín. Do hlasování o nejoblíbenější interprety přišlo podle pořadatelů rekordních 2,110.364 hlasů. Nejvíce jich obdržela Bílá, která se tak stala i Absolutním slavíkem. "Tohle jsem vážně nečekala," prohlásila Bílá o svém vítězství mezi zpěvačkami v narážce na proslulou větu zesnulého Karla Gotta, který anketě v minulosti tradičně dominoval zároveň s ní. Bílá připomněla, že má doma více než třetinu ze všech zlatých slavíků - konkrétně 21. "Z toho 12 absolutních. Já jsem spokojená," shrnula. Jako druhá se v kategorii zpěvaček umístila loňská vítězka Ewa Farna, třetí místo obhájila Eva Burešová. Zpěvák Marek Ztracený fanouškům poděkoval za celý uplynulý rok a za to, že mu jejich zájem umožní splnit si příští rok sen o koncertu na fotbalovém stadionu v Edenu. Druhou příčku v kategorii zpěváků obsadil Vojtěch Dyk, třetí byl stejně jako loni Richard Krajčo. Skupina Kabát nedorazila, protože je na turné. S diváky v sále i u televizních obrazovek se spojila telemostem z haly v Liberci a poděkovala fanouškům za hlasy.

Do Síně slávy jako první vstoupil Jiří Suchý

Do Síně slávy Českého slavíka vstoupil zpěvák, textař, herec a výtvarník Jiří Suchý. Pořadatelé ankety otevřeli síň slávy poprvé v šedesátileté historii soutěže pro ty, kdo se zasloužili o vznik, rozvoj nebo podporu české populární hudby. Podobně funguje například Beatová síň slávy nebo Síň slávy ankety Anděl České hudební akademie, v zahraničí pak Rokenrolová síň slávy. "Nevím, proč dostávám dary za něco, čím jsem se živil. Vždyť každý se musí něčím živit," podotkl s úsměvem jedenadevadesátiletý Suchý, kterého kolegové v sále pražského Fora Karlín přivítali dlouhotrvajícím potleskem.