Česko a Ukrajina chystají dohodu o vzdělávání, umožní koordinovat výuku

Česká republika a Ukrajina chystají dohodu o spolupráci ve vzdělávání. Má mimo jiné sladit postup ve výchově a výuce. Uzavřít by se měla na podzim. Po své návštěvě Ukrajiny to na čtvrteční tiskové konferenci řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Experti z ministerstva se svými ukrajinskými protějšky jednali také hlavně o zajištění vzdělávání a školní docházky ukrajinských školaček a školáků od září. Podle původních odhadů se očekávalo, že do škol v Česku může nastoupit v novém školním roce až 130.000 žaček a žáků z Ukrajiny. Balaš řekl, že skutečný počet bude asi poloviční. Minulý týden uvedl, že se zapsalo kolem 57.000 dětí a mladých a že kapacity škol by měly být ve většině míst v republice dostatečné. V některých místech by podle Balaše mohly ale fungovat ukrajinské třídy. Dál by měly být v provozu také adaptační skupiny. Ukrajinská strana stojí i o takzvané ukrajinské sobotní školy. V Brně a Praze by pak měla vzniknout centra, kde by ukrajinští žáci mohli skládat přijímací či jiné zkoušky.