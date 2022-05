Vláda hledá řešení, jak začlenit ukrajinské děti do českého školství

Zhruba polovinu z 330 tisíc ukrajinských uprchlíků v Česku tvoří děti. Ministerstvo školství proto v současnosti připravuje opatření, která by od září měla podpořit jejich integraci do českých škol. Zvažuje, jestli má děti z Ukrajiny přesouvat tam, kde je pro ně ve školách a školkách místo nebo zakládat nové třídy jen pro ně. Jasno by mělo být nejpozději v červnu.

Petr Gazdík | Foto: Úřad vlády ČR

Na integraci běženců z Ukrajiny schválila vláda do konce srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Ty se podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) rozdělí na jejich zařazení do běžných tříd, na fungování takzvaných adaptačních skupin a kurzy češtiny.

Podle vládního dokumentu o prioritách pro řešení uprchlické krize počítá kabinet s nutností integrace asi 125 tisíc dětí ve věku od tří do osmnácti let. Jejich začlenění do škol je vyčísleno na 12,3 miliardy korun. Zatím vláda řeší, jak ukrajinské děti do českého školství zapojit.

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Podle ministra Gazdíka je pro ně míst ve školách celkově dost, jejich počty se ale region od regionu liší. Například analýza výzkumné agentury PAQ Research vypracovaná ve spolupráci s ministerstvem školství ukázala, že v pražských školách by v září mohla chybět místa až pro 2800 žáků. Celorepublikově přitom bude volných skoro 100 tisíc míst. U školek pak budou kapacity ještě napjatější.

Kabinet proto zvažuje možnosti, zda začne ukrajinské rodiny stěhovat po republice do míst, kde jsou volné kapacity ve školách a školkách, nebo jestli by vznikaly ryze ukrajinské třídy v místech, kde se uprchlíci usadili.

Ilustrační foto: Martina Kroa, Český rozhlas

O způsobu integrace musí rozhodnout do června. Podle ministra Gazdíka teď vládní tým analytiků vyhodnocuje údaje, které o ukrajinských žácích poskytly školy na začátku dubna.

„Přesně víme o každém volném místě v každé škole v České republice a o tom, kolik přijaly školy ukrajinských dětí. Tato data všechna máme, ale na základě toho bude muset vláda učinit těžké politické rozhodnutí.“

„Jestli v některých místech dopustíme to, že třeba do těch škol budou chodit ukrajinské děti odpoledne jako samostatné třídy. Ale to už by ale nebyla integrace. Alternativou by bylo přesunout je tam, kde ta místa budou. To bude velmi těžké rozhodnutí, protože ani jedno není pro nikoho příjemné. Hledáte totiž to méně špatné ze dvou špatných řešení,“ řekl ministr v rozhovoru pro Český rozhlas.

Experti: Malí Ukrajinci se musí co nejdřív začlenit

Daniel Hůle | Foto: Luboš Vedral, Český rozhlas

Před čistě ukrajinskými třídami ale varuje většina expertů na integraci, které Český rozhlas oslovil - například Daniel Hůle z Člověka v tísni nebo antropolog z Univerzity Karlovy Tomáš Samek. Výrazně by se tím podle nich snížila šance, že se uprchlíci do české společnosti začlení.

Také podle analytika sociologické výzkumné společnosti PAQ research Štěpána Kmenta není koncept celoukrajinských škol nebo tříd vhodný, protože ztěžuje integraci prostřednictvím kontaktu uprchlických dětí s dětmi českými. Kment by podpořil stěhování uprchlíků do regionů s volnými kapacitami ve školách a školkách, ale jsou podle něj i další řešení.

Štěpán Kment | Foto: Matěj Skalický, Český rozhlas

„Zřizovatel nebo radnice se domluví, že zajistí dopravu autobusy, které by ukrajinské děti převážely do obcí v okolí. Pak je samozřejmě možnost stavět nové školy a školky a také rozšiřovat kapacity ve stávajících školách,“ řekl Českému rozhlasu.