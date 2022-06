Nechci memorování, ale schopnost s informacemi pracovat, říká nový ministr školství Vladimír Balaš. Prezident ho jmenuje ve středu

Místo ministra školství se uvolnilo poté, co rezignoval dosavadní šéf resortu Petr Gazdík (STAN). A to kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem. Ten je obviněný v kauze korupce Pražského dopravního podniku. Bude se tak jednat o první změnu ve vládě Petra Fialy (ODS) po půl roce.

Balaš působí dlouhá léta na vysokých školách

Vladimír Balaš | Foto: TOP 09

Třiašedesátiletý Vladimír Balaš pochází z Prostějova, ve Sněmovně je od října 2021. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a uznávaným odborníkem na ústavní a mezinárodní právo. Jako pedagog působil na Karlově univerzitě, Jihočeské univerzitě nebo Západočeské univerzitě v Plzni, kde stál u zrodu tamní právnické fakulty a byl jejím prvním děkanem.

"Pan profesor Balaš je zkušený ústavní právník, respektive právník, který se zabývá mezinárodním právem s ekonomickými aspekty. Je to také člověk, který dlouhá léta působí na vysokých školách, takže má zkušenost s prostředím vzdělávání a výzkumu," řekl po jednání s prezidentem Milošem Zemanem premiér Petr Fiala z ODS.

Balaš: Chci pokračovat v reformě, jakou začal exministr Plaga

A jaké úkoly na nového ministra čekají? Premiér označil za jeden z jeho hlavních úkolů změnu rámcových vzdělávacích programů. Balaš prohlásil, že jako ministr by chtěl školství reformovat způsobem, který začal bývalý ministr za dnes opoziční hnutí ANO Robert Plaga. Dokonce ho za ministra navrhoval.

Robert Plaga | Foto: ČT24

"To asi nebylo politicky akceptovatelné, ale pořád si myslím, že by to nebyla úplně špatná volba, protože ten resort dobře zná a tu reformu nastartoval, a kdyby nebyl covid, tak by ji posunul mnohem dál."

Stejně jako Plaga se chce Balaš zaměřit od memorování ke školství zaměřenému na dovednosti.

"Děti jsou zahrnuty informacemi a neumí s nimi nakládat. Tento model se mi moc líbí. Je to podle mého názoru model, který se osvědčil v severských zemích, třeba ve Finsku."

Za krátkodobý cíl pak Vladimír Balaš označil zvýšení peněz určených na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také přeplněností středních škol.