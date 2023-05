Česko bude kandidovat na členství v Radě bezpečnosti OSN v letech 2032 a 2033

Česko bude kandidovat na nestálé členství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (RB OSN) v letech 2032 a 2033. Na tiskové konferenci po setkání s nejvyššími ústavními činiteli to oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Česko bylo nestálým členem RB OSN v letech 1994 až 1995, v roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem. Volba se uskuteční v roce 2031. Lipavský krok dopředu konzultoval s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Petrem Fialou (ODS). "Je to dané tím, že žijeme v době, kdy Rusko narušuje světový řád, útočí na samou podstatu evropské civilizace a i my, Česko, středoevropská země, cítíme odpovědnost za obranu Charty OSN," řekl ministr.

RB OSN má 15 členů, z nichž je pět stálých (Čína, Francie, Rusko, USA, Velká Británie), zbývajících deset nestálých členů volí Valné shromáždění OSN na dvouleté funkční období. Kandidáti se vybírají podle regionů.