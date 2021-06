Česko loni poslalo do EU z výběru cla 6,6 miliardy, meziročně méně

Česká republika loni poslala do Evropské unie z výběru cla 6,6 miliardy korun, což je meziroční pokles o 11 procent. Do státního rozpočtu celní správa odvedla na clech 1,6 miliardy korun, což je meziročně rovněž o 11 procent méně. Dohromady do EU i do rozpočtu tak celní správa loni odvedla z cel 8,2 miliardy korun, zhruba o miliardu korun méně. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti celní správy za rok 2020, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Celní správa nedávno informovala, že Evropská komise požaduje po České republice zhruba 2,1 miliardy korun (82,5 milionu eur) za špatné vyměření cla při dovozu textilu a obuvi z Číny v letech 2012 až 2019. Peníze komise požaduje i po dalších státech EU kvůli tomu, že podhodnotily hodnotu dovezeného zboží z Číny. To vedlo k nižším příjmům rozpočtu EU. Celní správa se závěry komise nesouhlasí a bude o této záležitosti jednat.