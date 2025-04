Česko má jen pětinu doporučeného počtu geriatrických lůžek

Česko má v nemocnicích zhruba pětinu doporučeného počtu geriatrických lůžek, kde se lékaři specializují na léčbu seniorů. Změnit to má Národní plán rozvoje geriatrické péče do roku 2035, který předkládá na středeční jednání vlády ministerstvo zdravotnictví (MZd). Na jeho naplnění by bylo potřeba 6,5 miliardy korun, v plánu je i čerpání evropských peněz.

Lidé nad 65 let tvoří v ČR více než pětinu obyvatel, v roce 2100 jich bude více než třetina. "S narůstajícím věkem roste v populaci výskyt chronických onemocnění, přičemž od 65 let věku postupně narůstá počet osob s kumulací těchto onemocnění," uvádí plán. Lékaři mezi chronická onemocnění řadí ta dlouhodobá, často nevyléčitelná, jako je cukrovka, nemoci srdce a cév nebo rakovinu.

Podle mezinárodních doporučení, která cituje předsedkyně České geriatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Iva Holmerová, je na 1000 obyvatel vhodné mít 0,2 akutního geriatrického lůžka. Pro Česko by jich tak bylo potřeba asi 2040, v současné době jich je 439. V roce 2000 jich přitom bylo více než 560.