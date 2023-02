Česko má na počet obyvatel nejvyšší počet lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou v EU

Česko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíce uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou ze všech zemí Evropské unie. Aktivních držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny bylo ke konci loňského roku v zemích Evropské unie přes 3,8 milionu. Polovina připadá na Německo a Polsko, oba státy mají zhruba čtvrtinový podíl, a na třetím místě je s jedenáctiprocentním podílem Česká republika. S odkazem na data evropského statistického úřadu Eurostat o tom informovalo ministerstvo vnitra. Ukrajina se brání ruské agresi už rok, EU loni v březnu krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu poprvé rozhodla aktivovat pravidla umožňující běžencům získat mimořádnou ochranu. Víza dočasné ochrany držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. „Pomocí Ukrajině jsme převzali svůj díl odpovědnosti za bezpečnost světa. Bez solidarity a vytrvalosti celé společnosti bychom to ale nezvládli. Děkuji vám za to, bez vás by to nešlo,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Unijní státy zavedly dočasnou ochranu na rok, s ohledem na pokračující boje pak loni v říjnu rozhodly o prodloužení do března 2024. V Německu a Polsku mělo dočasnou ochranu ke konci loňského roku 968.000, respektive 961.000, ukrajinských uprchlíků. Na Česko jich podle dat Eurostatu připadalo přes 432.000. Se zhruba čtyřprocentním podílem z celkového počtu následovaly Španělsko, Bulharsko a Itálie a tři procenta zaujímalo Nizozemsko, uvedlo ministerstvo s poznámkou, že konečná data o přesném počtu aktivních držitelů dočasné ochrany se mohou ještě měnit.