Česko může Ukrajině dál posílat vojenskou pomoc

Česko má stále ve skladech vojenský materiál, který může poslat jako pomoc na Ukrajinu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) to dnes řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Černochová uvedla, že s Řehkou vytvořili harmonogram a seznam pomoci, kterou je ještě na Ukrajinu možno poslat. "Pořád ještě jsou v našich skladech věci, které už zaručeně nikdy užití v naší armádě mít nebudou," řekla ČT.

S prezidentem se kvůli tomu ministryně setká ve středu a v nejbližších dnech se Pavel potká také s šéfem armády. "Budeme pana prezidenta informovat o těch seznamech, které máme my, aby měl přesný přehled o tom, co ještě můžeme hypoteticky na Ukrajinu poslat, pokud o to Ukrajina bude mít zájem," doplnila Černochová.

Prezident Pavel uvedl minulý týden v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung, že Česká republika pomohla zbrojními dodávkami Ukrajině jak mohla, ale mnoho dalších možností již nemá. Jisté možnosti vidí ještě v protivzdušné obraně a munici, pro kterou má Česko výrobní kapacity.