Česko navrhlo EK rozložení sankcí za neplnění emisí pro automobilky na pět let

Česko podalo návrh Evropské komisi na zmírnění požadavků na snížení emisí pro nově vyráběná auta. Nově by se neměly vykazovat plnění emisních limitů každý rok, ale jen v pětiletém období. Případné sankce v případě nesplnění, by se také vyměřovaly až po pěti letech, tedy po roce 2029. V rámci tohoto období by měly emise klesnout o 15 procent. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Vysoké sankce za neplnění emisních cílů stanovené pro letošní rok ohrožují podle premiéra Petra Fialy (ODS) konkurenceschopnost a životaschopnost evropského automobilového průmyslu. Evropská komise proto musí podle premiéra přehodnotit svoje nereálné požadavky, které mohou znamenat horší dostupnost evropských vozidel a ohrožuje pracovní místa v autoprůmyslu. "Navrhovali jsme zrušení pokut, ale jako přijatelný kompromis se jeví zavedení pětiletého průměrného referenčního rámce na roky 2025 až 2029 pro 15procentní snížení emisí. Tento návrh umožňuje výrobcům prokazovat shodu na víceleté bázi, nikoli ročně. Zároveň neomezuje stávající cíl snížení emisí CO2 a nesnižuje celkový počet elektromobilů uvedených na trh EU v následujících letech,“ uvedl Kupka.