Česko opouští poslední samec nosorožce bílého, jeho konzervované ostatky míří do Keni

Konzervované ostatky posledního samce nosorožce bílého severního na světě dnes míří z Prahy do Keni. Tam nosorožec Súdán před pěti lety uhynul. V rezervaci dál žije Sudánova dcera Najin a její dcera Fatu. Ani jedna z nich však již není schopna odnosit mládě. Ve volné přírodě je tento druh vyhynulý. Súdán předtím dlouho žil v Safari parku Dvůr Králové, kde se poprvé na světě podařilo vytvořit embrya nosorožce bílého severního v laboratorních podmínkách. Vědcům se podařilo uložit 24 embryí. Do budoucna by se mohla vložit do těl náhradních matek. Tím by lidé mohli zachránit nejohroženějšího savce současnosti.