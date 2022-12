Naděje pro bílé nosorožce. Tým vědců vedený Zoo Dvůr Králové vytvořil důležité buňky

Na důležitém objevu mají zásluhu hlavně vědci z univerzity v Ósace. Jde totiž o mezinárodní projekt záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Vědci získali primordiální zárodečné buňky ze severní samice Nabiré, která uhynula ve Dvoře Králové v roce 2015.

Přemysl Rabas | Foto: Luboš Vedral, Český rozhlas

U organismů, které se rozmnožují pohlavně, jako například lidé, nosorožci nebo myši, jsou primordiální zárodečné buňky embryonálními předchůdci spermií a vajíček, které předávají genetickou a epigenetickou informaci z jedné generace na druhou. Aby se mohly vyvinout z kmenových buněk, potřebují velmi specifické prostředí. Vědcům se poprvé v historii podařilo vytvořit takové prostředí v kultivačním systému pro velké savce.

„Podařilo se to zatím s myšmi a primáty, ale tohle je úplně poprvé, co se to podařilo u tak velkého savce jako je nosorožec. Tohle je cesta jak se dostat k pohlavním buňkám, aniž bychom museli mít živé jedince. Takže pro nás je to další cesta, jak zachránit severní bílé nosorožce, potažmo i jiné ohrožené druhy,“ řekl Českému rozhlasu Přemysl Rabas, ředitel ZOO ve Dvoře Králové.

Poslední dvě samice

Nosorožci bílí severní jsou ohroženi vyhynutím. Na světě jsou jen poslední dvě samice - třicetiletá Fatu a její dcera Nájin. Obě žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni, obě se narodily ve Dvoře Králové a obě také patří Safari Parku. Poslední samec uhynul v roce 2018.

Bez možnosti přirozené reprodukce jsou jedinou nadějí pro ohrožené nosorožce pokročilé technologie asistované reprodukce. Vědci z BioRescue produkují embrya severních bílých nosorožců oplodněním vaječných buněk, takzvaných oocytů, spermiemi v laboratoři. Embrya jsou poté určena k tomu, aby je odnosily náhradní matky jižních bílých nosorožců.

Jan Stejskal ze Zoo Dvůr Králové s nosorožicí Fatu | Foto: Ami Vitale

Jedinou dárkyní vaječných buněk je samice Fatu. Nájin je podle vědců dodávat nemůže. Program má k dispozici zmrazené sperma pouze od čtyř samců, přičemž někteří z nich jsou s Fatu blízce příbuzní.

Tento problém se vědci z BioRescue snaží překonat. Věří, že se jim pomocí technik spojených s kmenovými buňkami podaří zvýšit počet jedinců, z nichž bude možné založit novou populaci, až na 12 zvířat.

Podle vědců, jakmile bude vytvoření umělých gamet, tedy pohlavních buněk, úspěšné, spojí se tento plán s postupy, které BioRescue provádí s přirozenými gametami.

„Stejně jako v případě oocytů získaných z Fatu a spermií rozmražených ze zmrazených vzorků, budou uměle vytvořená vajíčka a spermie oplodněny in vitro v laboratoři. Vytvořená embrya by pak byla bezpečně uložena v tekutém dusíku do doby, než bude možný jejich přenos do náhradní matky,“ uvádí na webu zoo Dvůr Králové.