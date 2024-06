Další kroky k záchraně bílých nosorožců. Zoo Dvůr Králové a Tierpark Berlin budují chovná centra pro náhradní matky

Nosorožci bílí severní jsou nejohroženějšími savci současnosti. Na světě zbývají pouze dvě samice narozené v Safari Parku ve Dvoře Králové. Jedinou nadějí na přežití druhu jsou metody asistované reprodukce vyvíjené konsorciem BioRescue.

Přemysl Rabas | Foto: Luboš Vedral, Český rozhlas

„Bez zoologických zahrad by severní bílý nosorožec už vyhynul. Dokonce i k vytvoření embryí severního bílého nosorožce jsme došli pouze díky spolupráci s evropskými zoologickými zahradami, která vedla k vývoji nástrojů a postupů, jež dnes při záchraně severních bílých nosorožců používáme. Velmi oceňujeme, že se k našim snahám přidává tak významná instituce, jako je Tierpark Berlin,“ uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Safari Park v současné době začíná s rekonstrukcí svého pavilonu pro nosorožce, který je zřejmě největším nosorožčím pavilonem na světě. Rekonstrukci rozdělil do dvou fází, z nichž každá bude stát odhadem 25 milionů korun. První fáze by měla být dokončena letos, druhá do konce roku 2025.

Foto: Safari Park Dvůr Králové

Druhé chovné a výzkumné středisko vznikne v Tierparku Berlin. „Za smutnou situací severních bílých nosorožců stojí člověk, nyní je na nás využít všechny prostředky k tomu, abychom vymření severních bílých nosorožců zabránili,“ řekl ředitel Tierparku Berlin Andreas Knieriem.

První samice nosorožců bílých jižních, které vědci použijí pro asistovanou reprodukci, dorazí z evropských zoologických zahrad do Berlína a Dvora Králové v roce 2026. V dvorském centru počítají vědci z BioRescue se šesti nosorožčími náhradními matkami. Čtveřici samic jižních bílých nosorožců nyní chová samotný Safari park. O jejich možném angažmá rozhodnou vědecké analýzy.

Mohlo by se narodit do tří let

Foto: Safari Park Dvůr Králové

Experti konsorcia BioRescue, které je koordinováno právě dvorským safari parkem a podporováno Nadací ČEZ, se dostali na dosah možné záchrany nosorožce bílého severního a věří v úspěch v blízké budoucnosti. „Jsme přesvědčeni, že díky metodám vyvinutým v rámci BioRescue se narodí mláďata nosorožce bílého severního,“ řekl vědecký šéf projektu BioRescue Thomas Hildebrandt.

Podle vedoucího mezinárodních projektů zoo Dvůr Králové Jana Stejskala by se mládě severního bílého nosorožce v případě úspěšného přenosu embrya mohlo narodit do tří let. Cíl návratu tohoto zvířete zpět do volné přírody je ale podle něj pro několik příštích desetiletí.

První úspěšný embryo transfer u nosorožce jižního bílého | Foto: Safari Park Dvůr Králové

Tým BioRescue vyvinul jedinečné postupy a metody asistované reprodukce u nosorožců. V lednu 2024 oznámil, že poprvé uspěl se zcela novou metodou, díky které došlo k zabřeznutí samice nosorožce bílého. Embryo jižního bílého nosorožce, vytvořené v laboratoři, bylo experty BioRescue přeneseno do těla jiné jižní bílé samice. To potvrdilo, že cesta je využitelná rovněž pro přenesení severního embrya do těla jižní matky.

Veškerá severní bílá embrya vytvořená v rámci projektu BioRescue, jsou nyní uložena v italské laboratoři Avantea a rovněž v Berlíně v tekutém dusíku.