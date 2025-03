Český prezident Petr Pavel podpořil v Moldavsku vstup této země do EU

Český prezident Petr Pavel dnes v Kišiněvu ujistil moldavskou prezidentku Maiu Sanduovou o české podpoře Moldavska na cestě do Evropské unie. Česko je připraveno s Moldavskem jako přítel sdílet své zkušenosti, uvedl. Moldavsko a Česko spojují společné hodnoty a snahy zajistit lepší život svým občanům, uvedla Sanduová na tiskové konferenci s českým hostem a poděkovala za českou pomoc a podporu při rozvoji a modernizaci bývalé sovětské republiky, která se chce stát členem Evropské unie. "Jste pro nás i příklad," řekla v souvislosti se začleněním Česka do EU. Upozornila na to, že Česko svou podporou Ukrajiny, která čelí ruské agresi, podporuje také Moldavsko a silnější a stabilnější Evropu.

Obě hlavy států jednaly o bilaterální vztazích a zejména o současné bezpečnostní situaci v regionu, v Evropě a ve světě. Pavel se dnes setká také s premiérem Dorinem Receanem a na programu je rovněž debata s moldavskými středoškoláky. Moldavsko pro Česko zůstává jednou z prioritních zemí v oblasti rozvojové i transformační spolupráce, zahrnující i podporu nezávislých médií, transparentní veřejné správy či lidská práva, přičemž celková roční podpora se v uplynulých letech pohybuje mezi 150 miliony a 250 miliony korun.