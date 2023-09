Český tým záchranářů nepoletí do zemětřesením zasaženého Maroka

Čeští hasiči už nepočítají s tím, že by odletěli do zemětřesením zasaženého Maroka. Do úterního poledne nedostali oficiální žádost, a proto zrušili pohotovost speciálního USAR týmu. Oznámila to mluvčí Generálního ředitelství hasičů Martina Götzová. Ničivé zemětřesení postihlo Maroko v pátek večer. Český USAR (Urban Search and Rescue) tým, který se specializuje na vyhledávání v sutinách, byl v pohotovosti od soboty. "Nabídka naší pomoci nebyla akceptována," uvedla mluvčí. Pomoc záchranných týmů má podle ní skutečně smysl v nejbližších hodinách a dnech po katastrofě. "S každým dalším dnem se už šance na záchranu životů rapidně snižují," podotkla. Žádost z Maroka podle ní nedostaly ani další evropské státy, které pomoc nabízely. Čeští hasiči jsou ale podle Götzové připraveni pomáhat alespoň materiálně. K pondělnímu večeru evidovaly marocké úřady 2862 obětí zemětřesení a více než 2500 zraněných. S následky zemětřesení teď v Maroku pomáhají záchranáři ze čtyř zemí - Kataru, Spojených arabských emirátů, Španělska a Velké Británie.