Čeští hokejisté nastoupí ke čtvrtfinále světového šampionátu proti Spojeným státům

Čeští hokejisté nastoupí odpoledne ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Spojeným státům americkým. Zápas se odehraje ve finském v Tampere. Do sestavy se vrátí útočník David Tomášek, který v úterý v závěrečném utkání v základní skupině B proti Kanadě (1:3) zůstal jen na tribuně. Gólmana asistent trenéra Libor Zábranský definitivně nepotvrdil, ale opět naznačil, že by jím měl být Karel Vejmelka, jenž chytal v posledním duelu v Rize. "Jak tušíme, kdo bude chytat za Ameriku, tak i já už jsem naznačil, kdo bude stát v naší brance. Nechme ale soupeře, ať si s tím láme hlavu až do poslední možné chvíle. Půjdeme na sedm obránců a třináct útočníků, David Tomášek se vrací do hry," řekl Zábranský novinářům po dnešním rozbruslení. Američané na turnaji jako jediní neprohráli a ztratili jediný bod. "Čeká nás hodně bruslivý soupeř, který rychle otáčí hru. Mají podobný styl jako Kanaďani, chodí hodně do rizika a věří si. Absolutně dělají vše pro to, aby nehráli v obranném pásmu, všechno dávají ven a třemi hráči okamžitě chtějí chodit do přečíslení. Nečeká nás nic jednoduchého, je to zápas o všechno a tak k tomu přistupujeme," uvedl Zábranský. Věří, že se tým poučí z porážek se Švýcarskem (2:4) a Kanadou před play off.