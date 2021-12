Přípitek Becherovkou i odhalení sochy. Kalifornský Carlsbad a Karlovy Vary spolupracují už 30 let

Tom Hersant | Foto: Ája Bufka

V západočeských lázních Karlových Varech žije necelých 50 tisíc obyvatel, v kalifornském Carlsbadu 115 tisíc. Organizátor slavnostni Tom Hersant představil historii i současnost obou měst. Nechyběly ani informace o představách budoucí spolupráce. K nim má patřit i výměna studentů.

Grand bulvar | Foto: Ája Bufka

"Byla to logistická noční můra. Dát dohromady lidi v době covidu bylo velkou výzvou. Bez pomoci dobrovolníků a sponzorů by to nešlo. Museli jsme omezit počet hostů, stoly rozestavět do požadovaných vzdáleností atd."

Přípitek becherovkou | Foto: Ája Bufka

Přípitek se nemohl obejít bez Becherovky

Sukně se roztáčely | Foto: Ája Bufka

V programu oslav nechybělo ani taneční a pěvecké vystoupení československých nadšenců, kteří v Kalifornii opatrují lidové tradice. V San Diegu je vede Anna Hradská: "Nacvičujeme jednou týdně několik hodin. Jenom nedostatek mužských tanečníků mi dělá problém. Ale i bez nich jsme to doposud zvládli."

Soška „Elegant" věnovaná Karlovým Varům | Foto: Ája Bufka

Pod jejím vedením působí v USA propagace lidových tradic a národních zvyků už řadu let.

Slavnostní přípitek se nemohl obejít bez originální karlovarské Becherovky. Každý host navíc dostal jako dárek ručně malovanou kraslici s ornamenty k 30. výročí.

Vrcholem bylo odhalení sošky nazvané „Elegant" věnované Karlovým Varům. "Inspirací byly časté studijní návštěvy Prahy. S tím se propojilo objevování lázeňských mést, jejich unikátní atmosféry, včetně milých zahradních večírků," uvedl autorka sochy Laurenn Barker.

Ceník pramenité vody | Foto: Ája Bufka

Své jméno Carlsbad získal po minerálních pramenech

Altánek pramenů s ceníkem lázeňských služeb | Foto: Ája Bufka

Víte jak kalifornský Carlsbad ke svému jménu přišel? Spoluzakladatel města námořní kapitán John Frazier v roce 1882 zde objevil artézský pramen. Později se tvrdilo, že má stejné složení a účinky jako voda v lázních Karlsbad v Česku (dnešní Karlovy Vary).

Frazier se při hledání vody pro svou farmu se dostal až do hloubky 170 metrů. Ve dvou studních byly minerální prameny, které se ukázaly jako léčebné.

Frazier začal nabízet svou vodu na vlakovém nádraží, které se brzy stalo známým jako „Frazier's Station" (dnes je přejmenované na Carlsbad village station) a díky tomu se stalo prvním názvem rodícího se města.

Pobřeží v Carlsbadu | Foto: Ája Bufka

K přejmenování po slavných lázních došlo v roce 1883. Tehdy testy provedené na druhém sladkovodním vrtu odhalily, že voda je chemicky podobná vodě v některých z nejznámějších lázní na světě.

Sochu kapitána Fraziera vytvořil bývalý primátor Karlových Varů Václav Lokvenc

Socha kapitána Fraziera | Foto: Ája Bufka

Socha kapitána Fraziera na místě minerálního vrtu je výtvarným dílem sochaře a bývalého primátora Karlových Varů Václava Lokvence (zemřel v roce 2020 v devadesáti letech).

V roce 1991 ji autor věnoval zdejšímu městu. Socha z bronzu je vysoká necelých šest metrů, váží 500 kg a práce na ní zabrala více jak 3000 hodin.

Kalifornské Carlsbad je oblíbenou turistickou destinací. Nejenom díky nádherným pískovým plážím. Přestože město neoplývá množstvím léčebných pramenů jako sesterské město v Čechách, je významným centrem kvůli svému golfovému průmyslu. Mezi golfovými entuziasty je přezdívané jako „Titanium Valley", a sídlí zde svěznámé firmy, které se zabývají golfem.